Hakimbey Apartmanı davası: Dosya tekrar savcıya gönderilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hakimbey Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

Buna ilişkin davanın görülmesine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklar, müdahiller ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, bir önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü hazırlanması için dosyanın gönderildiği cumhuriyet savcısı, soruşturmanın genişletilmesi yönünde talepte bulundu.

Savcı, sanıklardan Abdurrahman Yavuz'un avukatının, 2020'deki Sivrice depremi sonrasında Hakimbey Apartmanı'nda yaptırılan hasar tespitine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma bulunduğu yönündeki beyanlarını anımsattı.

Davaya konu binanın hasar kaydının bulunup bulunmadığının araştırılmasını isteyen savcı, buna göre sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi açısından ek rapor alınmasını istedi.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN "OLASI KAST" TALEBİ

Müşteki avukatı Kerem Kaptanoğlu, Hakimbey Apartmanı'nın en başından beri sakat ve çürük yapıldığını, raporlarda bunun açıkça görüldüğünü belirtti ve sanıklar hakkındaki hükmün "bilinçli taksir"den değil, "olası kast"tan kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki talebinin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için davayı 8 Temmuz'a erteledi.

"UMUYORUZ VİCDANLARI RAHATLATACAK BİR KARAR ÇIKACAK"

Müşteki avukatı Kerem Kaptanoğlu, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın 8. celsesinin tamamlandığını belirtti.

Bu celse cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının açıklanmasının beklendiğini ifade eden Kaptanoğlu, şunları söyledi:

"Ancak savcılığın tevsii tahkikat talebi vardı. Bu talep, 2020'de gerçekleşen Elazığ depremi ile ilgili konuların tekrar araştırılması amacıyla bilirkişiye gönderilmesini içeriyordu. Mahkeme bu talebi reddetti ve dosyayı mütalaanın hazırlanması için tekrar iddia makamına gönderdi.

Biz de celsede özellikle cezanın hukuki değerlendirmesiyle ilgili beyanlarımızı sunduk. Dosyadaki raporlar ve diğer deliller açıkça şunu gösteriyor; Hakimbey Apartmanı en başından beri sakat ve çürük yapıldı. Raporlar bunu net biçimde ortaya koyuyor. Hiçbir mühendislik kuralına uyulmamış, statik betonarme hesapları yanlış yapılmış, projelendirme hatalı. Projede olmamasına rağmen bir kat fazladan inşa edilmiş ve belediye imar görevlilerince onay verilmiş. Ancak denetim ve kontrol faaliyeti hiç gerçekleştirilmemiş.

Bu durum hukuki olarak 'olası kast' hükümlerinin uygulanması gerektiğini gösteriyor. Sanıklar hakkında olası kastın tatbik edilmesi gerektiği talebimizi mahkemeye ilettik. Umuyoruz ki buradan adaletli ve vicdanları rahatlatacak bir karar çıkacak. Mağdur ailelerin vicdanı da en azından bir nebze olsun rahatlayacak."