Hakimden lakayıt tavırlar

Haber Merkezi

Batman'da 4 Eylül 1993 tarihinde katledilen Demokrasi Partisi (DEP) Mardin Milletvekili Mehmet Sincar cinayetine dair Hizbullah tetikçisi Cihan Yıldız’ın yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Evrensel'e konuşan Avukat Şaneşin Aydın hakimin "lakayıt" tavırları sergilediğini belirterek, "Mütalaa hazır mı diye sorduğumuzda, 'her dosyaya bir hakim atamak gerekiyor, dosyaları bitirebilmek için' cevabını verdi.Bunları söylerken üstünde cübbesi yoktu, gömleğinin düğmeleri yarıya kadar açıktı ve ağzında da sakızı vardı. Sanık ‘suçsuzum beraatimi istiyorum’ dedi. Sonra hakim bana dönüp ‘Bak o da adalet bekliyormuş, suçsuzmuş’ diye cevap verdi." Duruşma 10 Aralık’a ertelendi.