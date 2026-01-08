Hâkime öldüresiye dayak: ‘Hatırlı bacanak’ devrede!

İstanbul’da Büyükçekmece Adliyesi’nde görev yapan 30 yaşındaki hâkim E.K., boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları olan 7 kişilik bir grup tarafından alıkonulduğu evde, “düğün takılarının nasıl paylaştırılacağı” konusu nedeniyle öldüresiye dövüldü.

Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesinde "Hâkim dövmenin dayanılmaz hafifliği" başlıklı köşe yazısında olayı anlattı. Terkoğlu’nun yazısına göre, hâkim E.K. geçen 29 Haziran’da evlendiği eşi D.K. ile geçimsizlik yaşıyordu. Ağustos ayında E.K.’nin memleketi Ordu’ya gittiler. E.K’nin ailesi ile eşi anlaşamıyordu. Yine tartıştılar. Boşanmayı konuştular. Eşi eşyalarını toplayıp İstanbul’a geldi.

İki hafta sonra, 31 Ağustos’ta, hâkim E.K. İstanbul’a evine geldi. Ancak eşi kapının kilidini değiştirmişti. Eşine mesaj attı. Eşi “Bekle” dedi. Hâkimin yanına, eşinin belinde silah olan ağabeyi geldi. Tehdit ve hakaret ettikten sonra “Seni evde bekliyorlar” diyerek, arabayla diğer kız kardeşinin evine götürdü.

POLİSİ UZAKLAŞTIRDILAR

Barış Terkoğlu, olayın devamını şöyle anlattı:

“Hâkim E.K’nin verdiği ifadeye göre evde yedi kişi vardı. Kayınpederi, eşinin abisi, bacanağı, bacanağının babası, eşi, eşinin kız kardeşi, eşinin annesi. Bir süre hakaret edilince kalkıp gitmek istedi. Ancak o kadar kolay olmadı. İfadesinden aktarayım:

“Eşimin babası ‘Şunun telefonunu alın, kapıyı kilitleyin, gitmesine izin vermeyin’ dedi. Kapıyı kilitlediler. Oturma odasının kapısını kapattılar. Ben odadan çıkmaya çalışırken kayınpederim boğazımı tutup yüzüme sert bir şekilde tokat attı. Ben bu sırada yere düştüm. Kayınpederim ve kayınbiraderim başıma yumrukla ve sopayla ve sert bir cisimle vurmaya başladılar. Ben bu sırada yerdeydim. Bilincimi kaybetmek üzereydim. Öldüresiye vuruyorlardı. ‘Yardım edin’ diye bağırdım.

Kayınpederimin, bacanağım O.A’ya ‘Bunun hâkimlik kariyerini bitireceksin’ dediğini duydum. Apartmandakiler polisleri aramışlar. Polisler de geldi. Ev sahibi olan bacanağım O.A., polislere avukat olduğunu söyleyip, aile içi mesele deyip, polislerin işlem yapmasına engel olup ikametten uzaklaşmasını sağlamış.”

İKTİDARA YAKINLIK ZIRH SAĞLADI

Hâkim E.K. olayın ardından darp raporu aldı. Evde 1 saat 53 dakika boyunca yaşananları da cep telefonuyla kaydetmişti. Dayak seslerinin de olduğu kayıttan, aile saldırısının hâkim E.K’nin aralarındaki tartışma sonrası iki hafta eşini arayıp sormamasından, ayrıca düğün altınlarının nasıl bölüşüleceğinden kaynaklandığı anlaşılıyordu.

Ancak hâkime saldıranlar korundu. Terkoğlu bunun nedeninin, hâkimin alıkonduğu evin sahibi olan bacanağının iktidarla arasının iyi olması olduğunu belirtti ve yazısında şunları kaydetti:

“Bacanak AKP’li eski bir milletvekili ile çalışıyordu. Halihazırda görevdeki bir milletvekilinin gayrı resmi danışmanlığını yürütüyordu. İktidara yakın bir hukuk derneğinde görevdeydi.

Haliyle hâkim döven o isimleri gözaltına almak o kadar kolay değildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’ndaki dosya üç buçuk ay rafta bekledi.

25 Aralık’ta, yedi kişinin tamamı hakkında, “delil yetersizliği” nedeniyle, kişiyi zorla alıkoymak dahil çeşitli suçlardan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. Öte yandan olay bu kararla kapatılamayacak kadar büyüktü. Ortada ölüm tehditlerinin olduğu ses kaydı ve darp raporu duruyordu. Devletin hâkimi de “Dövüldüm” diyordu. Hâkim E.K’nin eşinin ağabeyi ve babası hakkında hakaret ve basit yaralamadan, alıkonduğu evin sahibi olan “hatırlı” bacanak hakkında ise hakaretten soruşturmanın devamına karar verildi. Üç isim adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.”