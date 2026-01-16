Hakime silahlı saldırıda ikinci kurşunu önleyen çaycı ilk kez konuştu: "Şaka sandım"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın silahla yaraladığı Hakim Aslı Kahraman’a ikinci kez ateş etmesini engelleyen odada bulunan hükümlü çaycı Yakup Karadağ ilk kez konuştu.

NTV'ye konuşan Karadağ, "İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" ifadeleriyle anlattı.

"ŞAKA SANDIM"

İstanbul'da 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ederek yaralamıştı. Savcı, ikinci kez ateş edeceği sırada cinayeti adliyede çalışan hükümlü çaycı araya girerek silahın ateşlenmesini engellemişti. O anları hükümlü çaycı Yakup Karadağ şu ifadelerle anlattı:

"Boşları almak için girmiştim. O sırada Hakime Hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm"

"HÜKÜMLÜLER DE İYİ BİR ŞEY YAPABİLİYORLAR"

Toplum üzerinde hükümlüler hakkında olumsuz bir düşüncenin olduğunu söyleyen Karadağ, "Hükümlüyüz, ister istemez 1-0 geride başlayabiliyoruz. Ama bazen hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlar. Bazı şeylerin önüne geçebiliyorlar. Biz de topluma yararlı olabiliriz. Yararlı olabileceğimiz için çaba göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim Aslı Kahraman, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.​​​​​​​

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden savcının bir kez daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendiği belirtilmişti.

Öte yandan, savcının olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenilmişti.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakim Aslı Kahraman ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.