Hâkimi adliyede yaralamıştı: Savcıdan skandallar silsilesi

İstanbul’daki Kartal Bölge Adliyesi’nde hâkim Aslı Kahraman’ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın 42 yıl üç aya kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

İddianameye göre taraflar arasındaki "duygusal ilişki"nin bitmesinin ardından başlayan süreç, aylar süren taciz ve takıntılı davranışlarla ilerledi. Hâkim Kahraman ifadesinde, yaşananların tek bir saldırıdan ibaret olmadığını, uzun süreli baskı ve tehditlerin sonunda silahlı saldırıya dönüştüğünü anlattı.

KİLİTLİ VALİZİ KESİP ALTINLARI ALDI

Karar'dan Büşra Cebeci'nin haberine göre dosyadaki bilgilere göre Mart 2025’te evinde hırsızlık olduğunu fark eden Kahraman, kısa süre sonra failin Kılıçarslan olduğunu anladığını söyledi. Savcının önce inkâr ettiği, şikâyet edeceğini söylemesi üzerine olayı itiraf ettiği belirtildi. Kılıçarslan’ın çakıyla kapıyı açıp eve girdiği, kilitli valizi keserek içinden 5 çeyrek altın, 27 Cumhuriyet altını ve 50 gram 24 ayar külçe altın aldığı ifade edildi. Ayrıca aracın yedek anahtarı ile aile fotoğrafları ve kişisel arşivin bulunduğu harici belleğin de çalındığı aktarıldı. Savcının altınları bozdurup euroya çevirdiği ve şikâyet edilmemesi karşılığında parayı parça parça geri ödediği iddianameye yansıdı.

BİR LİRA HAVALE EDİP AÇIKLAMAYA KÜFÜR YAZDI

İddianameye göre süreç hırsızlıkla sınırlı kalmadı. Hâkimin kendisini engellemesi üzerine Kılıçarslan’ın tehditlerini sürdürdüğü belirtildi. Dosyada yer alan banka dekontlarına göre savcı, hâkimin hesabına bir lira gönderip havale açıklamasına hakaret ve tehdit içerikli ifadeler yazdı. Bir havalenin açıklamasında yazan şu ifadeler olayın boyutunu gözler önüne serdi: “Perşembe dayak için güzel bir gün ne dersin? Başka gün dersen o da olur. Sürpriz mi olsun yoksa.” Kılıçarslan’ın ayrıca aynı dönemde farklı e-posta adreslerinden gönderilen mesajlarda da Kahraman’ın aile bireylerinin nüfus bilgilerini paylaşarak gözdağı verdiği kaydedildi.

HÂKİM ADINA SAHTE HESAP AÇTI

Dosyadaki bir diğer çarpıcı iddia ise sahte sosyal medya hesapları oldu. Kılıçarslan’ın hâkim adına sahte Instagram profili açtığı, fotoğrafları manipüle ederek paylaşımlar yaptığı ve hesap açıklamalarına küçük düşürücü ifadeler yazdığı belirtildi. Kullanıcı adını defalarca değiştirdiği bu hesap üzerinden hâkimin çevresine ulaşmaya çalıştığı, böylece itibarını zedelemeyi amaçladığı ifade edildi. İddianamede, tehdit ve tacizlerin 13 Ocak 2026’da silahlı saldırıya dönüştüğü anlatıldı. Savcı hakkında ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, silahla tehdit, ısrarlı takip, konut ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal ile kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi çok sayıda suçtan dava açılması istendi.