Hakimin avukat oğlu, onlarca kişiyi dolandırmaktan tutuklandı

Bursa Adliyesi’nde görevli bir hakimin avukat olan oğlu, sıfır araç ticaretinde kazanç elde etme vaadi ile onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmaktan tutuklandı. Şikâyetçilerden bazılarının, hakim olan babanın hesabına da para gönderdiği ortaya çıktı.

halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 5’i tutuklu 52 sanıklı dava dosyasının merkezinde, Bursa Barosu’na üye avukat Yusuf Çakır yer alıyor. Babası Bursa Adliyesi’nde hakim olan Çakır’ın bir abisi de hakim olarak başka bir ilde görev yapıyor.

Soruşturma dosyasına göre Çakır, çevresinden çok sayıda kişiden araç ticareti üzerinden kazanç sağlama vaadiyle para topladı. Bursa’da sıfır kilometre araç satışı yapan T. Oto şirketinin avukatı olduğunu belirten Çakır, araç temininde sorun yaşamadığını ve satışlardan kazanç elde ettiğini öne sürdü.

KAYIP TUTAR 200 MİLYON LİRA

Çakır’ın çevresine aktardığı bu bilgiler üzerine, onlarca kişi yüksek kazanç beklentisiyle para teslim etti. Dosyaya göre Yusuf Çakır’ın hesabına toplamda 139 milyon 136 bin 277 TL aktarıldı. Bu paraların bir bölümü “kâr payı” adı altında bazı isimlere iade edildi. Konuya yakın kaynaklar, toplam kayıp tutarının 200 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

HAKİM BABANIN HESABINA DA PARA GÖNDERİLMİŞ

Mağdur listesinde en yüksek zararı Aktulum Tekstil’in sahipleri Serkan ve Osman Aktulum bildirdi. Bu iki isimden toplam 110 milyon lira alındı. Para transferleri Haziran-Eylül 2023 döneminde yapıldı. Gökhan Aktaş, 20 milyon liralık zararla ikinci sırada yer aldı. Aktaş, 800 bin liralık bir transferi Yusuf Çakır’ın hakim olan babasının hesabına yaptığını ifade etti. Seren Okul Kızılkaya ve Yakub Kızılkaya çifti de toplam 2,1 milyon lira kayıplarını beyan etti.

AVUKAT MESLEKTAŞLARI DA ŞİKÂYETÇİ

Yusuf Çakır hakkında şikâyetçi olanlar arasında meslektaşları da bulunuyor. Av. Ahmet Batuhan Bölek 3,4 milyon TL, Av. Caner Rollas 3 milyon 150 bin TL, Av. Baran Aler 50 bin dolar, Ahmet Çavdar 400 bin TL, Av. Hasan Bahri Mert Biltekin ise 530 bin TL zarara uğradığını bildirdi. Biltekin, Çakır’ın kendisine sahte dekont gönderdiğini kaydetti.

LİSE ARKADAŞLARINDAN DA PARA ALDI

Dosyada yer alan ifadelere göre, Yusuf Çakır lise arkadaşlarından da para topladı. Mehmet Fatih Yaylalı 1 milyon TL, Baturcan Sağdıç 1 milyon 75 bin TL, Talha Molla 250 bin TL, Muhammet Makineci 330 bin TL, Gürtuğ Özendim ise 72 bin TL verdiğini belirtti.

PARA TRAFİĞİNE İLİŞKİN DETAYLAR

İddianamede, Çakır’a gönderilen paraların takibi de yer aldı. 139 milyon 136 bin TL’nin 15 milyon 393 bin TL’lik kısmı nakit olarak çekildi. 98 milyon 660 bin TL, bir elektronik ödeme şirketine aktarıldı. 16 milyon 468 bin TL ise onlarca kişiye küçük tutarlar halinde gönderildi.

SANAL BAHİS VE BORÇ AÇIKLAMASI

Yusuf Çakır, verdiği ifadede dolandırma kastının olmadığını savundu. T. Oto Servisi'nin avukatlığını yaptığını, mali sıkıntılar nedeniyle araç alım satımına başladığını, zamanla borçlarını çeviremez hale geldiğini, araç ticareti bahanesiyle borç para toplamaya devam ettiğini ve bazı kişilere sahte dekontlar gönderdiğini söyledi. Geri ödeyemediği paranın 65-70 milyon lira arasında olduğunu, bu paranın bir kısmını da sanal bahiste kaybettiğini beyan etti.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın yargılaması sürüyor.