Hâkimle polisin trafikte tartışması açığa alınmayla bitti

Elazığ’da il emniyet müdürlüğünde görev yapan bir komiser ile adliyede görevli kadın hâkim arasında trafikte yaşanan tartışma, idari sürece dönüştü.

Kadın hâkimin şikâyeti sonrası Komiser görevden uzaklaştırıldı.

SİGARA İÇTİN İDDİASI

Olayın çarşamba günü kent merkezinde yaşandığı belirtildi. İddiaya göre kadın hâkimin kullandığı araç trafikte sıkışıklığa yol açtı.

Bunun üzerine görevde olduğu belirtilen komiserin megafonla sürücüyü uyardığı aktarıldı. Daha sonra ekip aracıyla sürücünün yanına yaklaşan komiserin, araç kullanırken sigara içildiği gerekçesiyle ikinci kez uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; sürücünün sigarayı yere attığı, komiserin de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle yeniden müdahale ettiği belirtildi.

KİMLİK İSTEDİ

Bu sırada sürücünün “Ben hakimim” diyerek karşılık verdiği, komiserin ise kimlik göstermesini istediği ifade edildi.

Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen sürücünün, bir savcıyı telefonla arayarak kimliğini doğrulattığı iddia edildi. Bu görüşmenin ardından taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı kaydedildi.

KOMİSER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaydan iki gün sonra kadın hâkimin komisere yönelik şikâyette bulunduğu, dosyanın Elazığ Valiliği’ne ulaştığı belirtildi. Valiliğin başlattığı idari inceleme kapsamında komiserin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, komiserin görevini yaparken uyarılarda bulunduğunu savundu.