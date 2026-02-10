Hakimle tartışan avukatın gözaltına alınıp yurtdışı yasağı verilmesine Baro'dan tepki

Avukat Pekay Salmanoğlu, avukatlık işleri için gittiği Küçükçekmece Adliyesi'nde bir hakimle tartışmasının üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan Salmanoğlu tekrar getirildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Barosu Salmanoğlu'nun gözaltına alınıp yurtdışına çıkış yasağı verilmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Anayasa ve Avukatlık Kanunundaki güvenceler açıkça ihlal edilerek, avukatların keyfi biçimde gözaltına alınması sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük bir saldırı değil, aynı zamanda yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına ağır bir müdahaledir” denildi.

Baro tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:

“Küçükçekmece Adliyesinde hakimle yaşadığı tartışma sonucu dün hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan meslektaşımız Av. Pekay Salmanoğlu, bugün adliyeye getirilerek savcılık tarafından ifadesi alınmış ve akabinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştır.

Avukatlık Kanunu m. 58 uyarınca, görevi sırasında suç işlediği iddia edilen avukat hakkında soruşturma yürütülmesi Adalet Bakanlığının iznine tabidir. Yine aynı madde uyarınca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olmadıkça avukatın üstü dahi aranamaz. Yasadaki bu açık hükümlere rağmen, meslektaşımızın görevi sırasında gerçekleştirdiği iddia olunan bir fiil nedeniyle gözaltına alınması, soruşturma izni olmaksızın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınarak hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez.

Anayasa ve Avukatlık Kanunundaki güvenceler açıkça ihlal edilerek, avukatların keyfi biçimde gözaltına alınması sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük bir saldırı değil, aynı zamanda yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına ağır bir müdahaledir.

İstanbul Barosu olarak, savunmaya yönelik her türlü baskıya, yargı tacizine ve yıldırma girişimine karşı mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi vurgulamakla, Av. Pekay Salmanoğlu hakkındaki yargı sürecini kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”