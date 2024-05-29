Hakimler bile isyan etti

Mahkeme, yandaş Rönesans Holding’e verilen yeni Ankara Adalet Sarayı’nın 24 milyar TL’lik ihalesini iptal etti. Kararda, pazarlık usulü yönetimi ile düzenlenen ihalelerde rekabetin sağlanmadığına dikkat çekildi.

İsmail ARI

Cumhurbaşkanlığı saraylarının müteahhidi Rönesans Holding’e verilen milyarlarca liralık bir ihale iptal edildi.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Ankara Yenimahalle’deki eski yerleşkesi, özel bir protokol ile 30 Ekim 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı’na devredilmişti.

Yerleşkeye Ankara Adliyesi’nin yeni binasının inşa edileceği ve mevcut adliye binasının ise yıkılacağı açıklanmıştı.

DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yeni Ankara Adalet Sarayı’nın eski MİT arazisinin 250 dönümlük kısmına yapılmasının planlandığını açıklayarak, “Mevcut adliye binası 90 bin metrekare kapalı alana sahip. Yeni projemizde ise adliye binasının toplam kullanım alanının 500 bin metrekare olmasını planlıyoruz. Yeni mimari anlayışla vatandaşın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için adımlar atıyoruz” demişti.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Ankara Adalet Sarayı Yapım İşi” adı altında ihale düzenledi. İhale 23 milyar 998 milyon TL gibi bir rekor bedelle Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi’ne verildi. Hatta milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “afet, salgın hastalıklar ile ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı. MTY İnşaat Mimarlık Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ise dev ihaleyi yargıya taşıdı. Ankara 7. İdare Mahkemesi 30 Nisan’da ihalenin iptaline kadar verdi.

Mahkeme heyetinde yer alan hakimlerin oy birliğiyle verdiği kararda, “Dava konusu ihalenin istisnai bir yöntem olan pazarlık usulü ile yapılması için yeterli gerekçelerin ortaya konulmadığı, kamu ihalelerinde ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanabilmesi için açıklık ve rekabetin sağlanmasının kamu yararı açısından gerekli olduğu, bu anlamda 4734 sayılı Kanun’un 21/B maddesinde öngörülen şartların gerçekleşmediği sonucuna varıldığından dava konusu ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi. Böylece hakimler, kendilerinin de kullanacağı adliye binası için ders niteliğinde bir karara imza atarak pazarlık usulü yönetimi ile ihalelerde rekabetin sağlanmadığına dikkat çekti.