Hâkimleri AKP’nin torpilcisi seçmiş!

Her geçen gün skandal yargı kararlarına bir yenisi eklenirken torpil iddiaları da gündemden düşmüyor. 2021 yılında Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait belgeler ortaya çıkarken vakfın listelerinde yer alan birçok isim torpille hâkim ve savcı yapıldı. Yargıdaki AKP, MHP ve cemaat kadrolaşması da artık gizlenmezken Adalet Bakanlığı’nın hâkimlik mülakatına tartışmalı bir ismin girdiği ortaya çıktı.

Hâkim olmak isteyenlerin ilk olarak yazılı sınava girmesi gerekiyor. Yazılı sınavın ardından da hâkim adayları mülakata çağırılıyor. Hâkimlik Mülakat Kurulu ise yedi üyeden oluşurken kurulun başkanlığını Adalet Bakanı’nın görevlendirdiği bir bakan yardımcısı yapıyor. 2024 Yılı Hâkimlik Mülakat Kurulu’nun Başkanlığı’nı ise Adalet Bakan Yardımcısı AKP’li Ramazan Can’ın yaptığı ortaya çıktı.

KOMİSYON BAŞKANI OLDU

BirGün’ün ulaştığı Ramazan Can, Hâkimlik Mülakat Kurulu Başkanlığı yaptığını doğruladı. Kızının hakimlik mülakatını geçerek hakim adayı olmasına dair de “Milletvekili olduğum dönemde mülakata girdi, yazılı sınavlardan yüksek puanlar aldı” diye konuştu.

Yedi üyeli Hâkimlik Mülakat Komisyonu’nda yer alanlar ise şu şekilde:

• Adalet Bakan Yardımcısı

• Teftiş Kurulu Başkanı

• Ceza İşleri Müdürü

• Hukuk İşleri Müdürü

• Personel Genel Müdürü

• HSK Genel Sekreteri

• Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu’ndan seçilen bir üye.

JET HIZINDA YAYIN YASAĞI

Bu skandalın ardından haber ve görüntülerle ilgili RTÜK tarafından yayın yasağı ve ayrıca mahkemece erişim engeli getirilirken torpili reddeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ‘‘Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattir’’ diye açıklama yapmıştı.

‘GÜLEN’İ ZİYARET ETTİM’

2022 yılında da Ramazan Can’ın FETÖ Lideri Fethullah Gülen’i ABD’de ziyaret ettiğini açıkladığı video gündem olmuştu. Partisinin il başkanlığındaki bir toplantıda çekilen videoda Can’ın "Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. Şimdi derler ya ‘Suçsuz olan ilk taşı atsın’ diye. 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadelerini kullandığı anlaşılmıştı.

∗∗∗

SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Fazilet Partisi Kırıkkale İl Teşkilat Kuruculuğu ve AKP Kırıkkale Kurucu İl Başkanlığı yapan, 22, 24, 25, 26 ve 27’nci dönemde Kırıkkale milletvekili seçilen AKP’li Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

2024’ün ocak ayında Yargıtay binasında düzenlenen programda, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmalarının FOX TV kameralarına yansıma gündem olmuştu. Görevde yükselme sınavı için kendisine gelen torpil mesajlarına tek tek yanıt veren Can’ın birçok mesajı da özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenmişti.