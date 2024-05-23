Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi

Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Bugün görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin cezalandırılmasını talep etti.

Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan, aralarında Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da bulunduğu 13 kişinin 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kentte, 2009-2013 yılları arasında "PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları organize ettikleri" iddiasıyla haklarında dava açılan, Akış ve 14 sanığın yargılanması sürdü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar E.A ve F.D. hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilememesi nedeniyle sanıklar yönünden dosyanın ayrılarak yargılamaya devam edilmesini istedi.

Sanık Akış'ın, "silahlı terör örgütünün yereldeki sözde yöneticisi" olarak faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen mütalaada, Akış'ın aralarında bulunduğu 9 kişinin "silahlı terör örgütünü yönetmek", 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Akış ve diğer sanıklar hakkında 2009-2013 yılları arasında PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları organize ettikleri iddiasıyla dava açılmıştı.

Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti.