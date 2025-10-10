Hakkâri Belediye Başkanı kimdir? Hakkari belediye başkanı değişti mi? Hakkâri seçim sonuçları (Güncel)

Hakkari'de yerel seçimler sonucu sandıktan DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış çıktı. 3 Haziran 2024’te Akış görevden uzaklaştırıldı; Hakkâri Valisi Ali Çelik belediyeye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Seçim sonucu ve sonrası tüm gelişmeler şöyle.

HAKKÂRİ BELEDİYE BAŞKANI KİM SEÇİLDİ?

31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış, %48,91 oy ve 14.528 oyla Hakkâri Belediye Başkanı seçildi.

BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞTİ Mİ?

3 Haziran 2024’te İçişleri Bakanlığı, Akış’ın görevden uzaklaştırıldığını ve Hakkâri Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu. Mehmet Sıddık Akış’ın tutuklu olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

2024 HAKKÂRİ SEÇİM SONUÇLARI (ÖZET)

Parti Aday Oy Oranı Oy Sayısı Durum DEM Parti Mehmet Sıddık Akış %48,91 14.528 Seçildi (31 Mart 2024) Not: 3 Haziran 2024’te görevden uzaklaştırma sonrası belediyeye Hakkâri Valisi Ali Çelik Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

ALİ ÇELİK KİMDİR? (KISA BİYOGRAFİ)

Ali Çelik, 1976’da Uşak’ta doğdu. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü 1999’da bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000’de mülki idare amirliği mesleğine geçti; Mazgirt, Kiraz, Akdağmadeni ve Bismil’de kaymakamlık yaptı. 2010–2018 arasında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev aldı; 2017–2018’de vekaleten Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 27.10.2018’den itibaren İller İdaresi Genel Müdürü, 10.06.2020–10.08.2023 arasında Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 20.08.2023’ten bu yana Hakkâri Valisi olan Çelik, 3 Haziran 2024’te Hakkâri Belediyesi’ne Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Hakkâri Belediye Başkanı şu an kim? Mevcut durumda belediyeyi Hakkâri Valisi Ali Çelik Belediye Başkan Vekili sıfatıyla yürütüyor.

2024 seçiminde kazanan kimdi ve oy oranı neydi? Mehmet Sıddık Akış (DEM Parti) %48,91 ve 14.528 oyla seçimi kazandı.

Görevden uzaklaştırma ne zaman oldu? 3 Haziran 2024 tarihinde duyuruldu; aynı gün Hakkâri Valisi Ali Çelik belediyeye başkan vekili olarak görevlendirildi.