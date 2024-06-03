Hakkari Belediyesi'ne polis baskını: Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

DEM Parti, polisin Hakkari Belediyesi’ne baskın düzenlediğini, Eş Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın Van’da gözaltına alındığını duyurdu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, " Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz" denildi. Öte yandan Hakkari Valiliği, Akış’ın gözaltına alınmasından sonra etkinlik yasağı getirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; Hakkari Belediyesi, polisler tarafından gece saat 23:00 sıralarında ablukaya alındı. Belediyenin bulunduğu ve belediyeye çıkan tüm sokaklar polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Sabahın erken saatlerinde ise belediyenin kapıları kırılarak baskın yapıldığı ve tüm kurum amirliklerinin acil göreve çağrıldığı öne sürüldü.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da Van’da gözaltına alındığı öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İKTİDAR DARBECİLİĞE BAŞVURDU

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar, yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi.

Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz."

Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu.



Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi.



Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz.… pic.twitter.com/sjJLiCcXHg — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 3, 2024

VALİLİK'TEN EYLEM YASAĞI

Hakkari Valiliği, Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınmasının ardından eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

Valilik yasağı şu ifadelerle duyurdu:

"Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00’den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59’a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda YASAKLANMIŞTIR."