Hakkari Belediyesi'ne yeni kayyum atandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yerel seçimlerde kazandığı Hakkari Belediyesi'ne 2 sene önce kayyum olarak atanan Ali Çelik’in İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından Vali Yardımcısı Cüneyt Orçun Zor yeni kayyum olarak görevlendirildi.

Hakkari Valiliği’ne ise İbrahim Taşyapan getirildi.

Taşyapan, belediyeye Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Orçun Zor’u kayyum olarak görevlendirdi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEM Parti'nin yüzde 49 oy ile kazandığı Hakkari Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran 2024’te gözaltına alınmış ve 5 Haziran'da “örgüt yöneticisi olmak” suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Akış'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kentin valisi Ali Çelik’i kayyum olarak atamıştı.

Mustafa Çiftçi'nin yeni İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.