Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü.
Kaynak: DHA
Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çığ uyarısının yapıldığı kentte, Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü.
Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirtti.
Yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.