Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 17:41
  • Giriş: 03.01.2026 17:41
  • Güncelleme: 03.01.2026 17:41
Kaynak: DHA
Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ- Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Çığ uyarısının yapıldığı kentte, Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

