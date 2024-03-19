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Hakkari-Çukurca karayolu çığlardan temizlendi

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 17:08
  • Giriş: 19.03.2024 17:08
  • Güncelleme: 19.03.2024 17:09
Kaynak: İHA
Hakkari-Çukurca karayolu çığlardan temizlendi

Hakkari’de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Çukurca karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sümbül Dağı’ndan Hakkari-Çukurca karayolunun 3 ayrı noktasına çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi ve Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 3 ayrı çığın düştüğü Depin mevkiinde yürüttükleri çalışma neticesinde tonlarca kar kütlesini temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

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