Hakkari-Çukurca karayolu çığlardan temizlendi
Kaynak: İHA
Hakkari’de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Çukurca karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sümbül Dağı’ndan Hakkari-Çukurca karayolunun 3 ayrı noktasına çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi ve Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 3 ayrı çığın düştüğü Depin mevkiinde yürüttükleri çalışma neticesinde tonlarca kar kütlesini temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.