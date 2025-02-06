HAKKARİ'de 168 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ merkez ve iki ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı kent genelinde 168 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde dün akşam saatleri itibarıyla kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı kent genelinde 66 köy ve 102 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, Yüksekova ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı, Hakkari ve Yüksekova belediye ekipleri, ilçe merkezinde trafikte aksamaların yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. (DHA)

HABER:Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)