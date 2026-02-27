Hakkari'de 210 yerleşim yeri yolu kapandı; araçlar kara gömüldü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),(DHA)-HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Hakkari'de gece saatlerinde aralıklarla yağan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 71 köy ve 139 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının en etkili olduğu Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle park halindeki araçlar kara gömülürken, parklarda güzel görüntüler oluştu.(DHA)

