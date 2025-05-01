Hakkari'de 22 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'de 22 gündür kayıp olan Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara 165 personel ve 8 dron destek verdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in (55) bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları 22. gününe girdi.

Bugünkü yapılan çalışmalar kapsamında Üzümlü sınır kapısından Üzümcü karakoluna ile Zap suyu kenarları arandı.

AFAD ve jandarmadan oluşan toplam 165 personel, 8 dron desteği ile arama faaliyeti icra edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmazken, çalışmalar sürüyor.