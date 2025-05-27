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Hakkari'de 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 12:42
  • Giriş: 27.05.2025 12:42
  • Güncelleme: 27.05.2025 12:42
Kaynak: AA
Hakkari'de 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 34 kilogram kubar esrar bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine "şok yol kontrol arama" faaliyeti gerçekleştirdi.

Yol kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki Y.B, ekiplerin takibi sonucu köy yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada, bagajdaki çuvalda 34 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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