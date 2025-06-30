Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Depremin Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda meydana geldiğini belirten Görür, söz konusu depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle yaşandığını vurguladı.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle."