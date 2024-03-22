Hakkari'de 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Kent genelinde 47 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları açmak için yoğunlukla çalışıyor.

Yüksekova'da sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı kent genelinde 17 köy ve 30 mezra olmak üzere 47 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışı ilçe merkezinde trafikte aksamalara da neden oluyor.