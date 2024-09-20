Hakkari'de Anadolujet firmasına ait uçak pistten çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı.

Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı'na saat 13.15'te inişi sırasında taksi yaparken aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın ve kabin ekibimizin sağlık durumu iyi. Olayın ardından yolcular, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ ÇELİK: YARALANMA OLMADI

Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi.

Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.