Hakkari'de bir evde silahla vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi bulundu

Yüksekova'da bir evde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu. Fatma B. ile arkadaşı Muhammet U'ya ait olduğu belirlenen cesetler morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 20.06.2024 15:13 Giriş: 20.06.2024 15:13

Güncelleme: 20.06.2024 15:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA