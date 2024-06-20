Hakkari'de bir evde silahla vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi bulundu
Yüksekova'da bir evde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu. Fatma B. ile arkadaşı Muhammet U'ya ait olduğu belirlenen cesetler morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir dairede silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu.
İlçede yaşayan Fatma B'den haber alamayan arkadaşları, İpekyolu Caddesi'ndeki binanın 4. katındaki evine gitti.
Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren arkadaşları, Fatma B. ile arkadaşı Muhammet U'yu silahla vurulmuş halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eve gelen sağlık ekiplerince hayatlarını kaybettikleri belirlenen Fatma B. ile Muhammet U'nun cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.