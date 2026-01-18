Giriş / Abone Ol
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 18.01.2026 15:05
Kaynak: AA
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, 3 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün yolu 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yer yer yüksekliği 7 metreyi bulan çığ yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

İş makinelerinin boyunu aşan kar yığınını zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen temizleyen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.



