Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yolar açıldı
Kaynak: AA
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Merga Bütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesi yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Merga Bütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesi yolunun farklı noktalarına çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yollarda biriken kar yığınını temizledi.
İki yolu da ulaşıma açan ekipler, bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.