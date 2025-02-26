Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti

Ajans Haberleri
  • 26.02.2025 18:22
  • Giriş: 26.02.2025 18:22
  • Güncelleme: 26.02.2025 18:22
Kaynak: AA
Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobil hasar gördü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 24 K 16662 Irak plakalı otomobile, Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde seyir halindeyken dağdan kopan kaya isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

İçindekilerin yara almadan kurtulduğu otomobil hasar gördü.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kayaların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

BirGün'e Abone Ol