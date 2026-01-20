Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda çalışma başlatıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınında dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kapanan yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Ekipler, yoldaki büyük kaya parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

