Hakkari'de duruşma günü: Adliye binası abluka altında, avukatlar giremiyor

Polisin operasyonla gözaltına aldığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava görülecek. Yoğun polis ablukası nedeniyle avukatlar bile adliye binasına giremiyor.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ve yerine kayum atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un aktardığına göre; iki gündür Adliye binası önündeki polis yoğunluğu bu sabah daha da artırıldı.

Adliyenin bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı polis aracı konuşlandırıldı.

Sabah saatlerinde Adliye binasına gelenler içeri alınmadı. Hakkâri Belediye Eşbaşkan’ı Akış’ın karar duruşması için Hakkari Adliyesi'ne gelen avukatı Azad Özer, "Dosyanın avukatı olmama rağmen kolluk engeline takılıyorum ve içeri giremiyoruz. Yargılama nasıl yapılacak?" dedi.

AKIŞ, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Artı Gerçek'in aktardığına göre; Mehmet Sıddık Akış duruşma için geniş güvenlik önlemleri altında adlliyeye getirildi. Avukatların verdiği bilgilere göre duruşma salonunda seyircileri için olan bölüm çevik kuvvet polisleri ile dolduruldu.

Duruşma başladı.

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NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da Van'da gözaltına alınmıştı.

Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakkari Valiliği il genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü protestoları 10 gün süreyle yasaklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden almaya ilişkin Akış hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılmış bir davayı ve sürmekte olan bir soruşturmayı gerekçe göstermişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili "Bu darbeci, kayyumcu ve yeminli Kürt düşmanı anlayışı ret ediyoruz. İrademizi asla kimseye yedirmeyiz" tepkisini göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplanmış, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin Hakkari’de yaşanan gelişmelere ilişkin MYK kararlarını açıklamıştı.

DEM Parti, Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karşı nöbet eylemlerine başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir" demişti.