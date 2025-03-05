Hakkari'de elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gülcan Bilici isimli genç kadın, gece saatlerinde su ısıtıcından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Bilici, yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kadın, hayatını kaybetti.
Güngör Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Bilici (18), gece saatlerinde su ısıtıcısından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Bilici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bilici'nin cansız bedeni, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.