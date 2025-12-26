Hakkâri'de hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Hakkari'de yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu’na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi Değirmenci (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde S.E.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.

Ekiplerce ambulansa taşınan S.E.D, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.

Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Öte yandan tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Suden Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.