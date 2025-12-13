Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haklarında farklı suçlardan 7 yıl 9 ay 2 gün ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen çalışma sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. Ovaiçi köyünde, "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. de ilçe merkezinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.