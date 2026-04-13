Hakkari'de heyelan: 2 milyon metreküp toprak kaydı

Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi ve sahasında hasar oluştu.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur sonucu Bağışlı köyü Aşağıkayacık mezrası yakınındaki katı atık tesisi ve sahasında çatlak, çökme ve toprak kayması yaşandı.

Şemdinli Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Fahri Şakar, heyelanda yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın kaydığını tahmin ettiklerini belirtti.

Şakar, şunları kaydetti:

"Buradaki proje 2011 yılında başlatılan ve yüzde 85 Avrupa Birliği hibeli bir projedir. Bakanlığımızın kararı doğrultusunda tesisimizi kapattık. Şu anda sahaya çöp almıyoruz. Çöpler, daha önce olduğu gibi ilçelerdeki vahşi depolama alanlarına dökülecek. Tesisimizde şu an ciddi bir hasar var. Onarım noktasında bir çalışmamız söz konusu değil çünkü risk devam ediyor. 2 milyon metreküp bir topraktan bahsediyoruz. Süreçle ilgili Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor."

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Şakar, binaların durumunun kötü olduğunu, bölgede derin yarıkların oluştuğunu ve toprak kütlesinin yola doğru ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Heyelan sonrası Van-Hakkari kara yolunun Akçalı köyü yakınında çatlaklar ve çökme oluştu. Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kazı ve dolgu çalışması yaptı.

Söz konusu güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.