Hakkari'de heyelan: Atık tesisindeki faaliyetler durduruldu

Hakkari Katı Atık Yönetim Birliğinin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Entegre Katı Atık Tesisi'nin Aşağıkayacık mezrasının alt kısmından başlayarak tesis sahasına doğru heyelan meydana geldiği belirtildi.

Son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle söz konusu hareketin arttığı ve tesis sahasına doğru ilerlediğinin gözlemlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyelanın ilerleyici nitelikte olduğu ve saha içi ulaşım yollarını tehdit eder seviyeye ulaştığı gözlemlenmiştir. Yağışlar sonrası zemin koşullarının olumsuz etkilenmesi ve sahaya gelen katı atık yüklerinin ilave yük oluşturması nedeniyle mevcut risklerin arttığı belirlenmiştir. Bu kapsamda, sahada meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda sahadaki faaliyetler geçici olarak durdurulmuştur."

Açıklamada, kentteki belediyeler ile İl Özel İdaresinin atıkları geçici süreyle alternatif alanlarda depolamaları ve sahaya atık kabulünün ikinci bir talimata kadar durdurulması kararı alındığı ifade edildi.