Hakkari'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolunun 45'inci kilometresindeki Yeniköprü Tüneli kavşağında meydana geldi.

Van'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari araç, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.