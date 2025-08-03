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Hakkari'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yurt
  • 03.08.2025 18:39
  • Giriş: 03.08.2025 18:39
  • Güncelleme: 03.08.2025 18:40
Kaynak: İHA
Hakkari'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
FOTOĞRAF: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gürkavak köyü Tokağaç mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen araç içinde sıkışan şoförü çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Uzun süren çalışmaların ardından şoförün cansız bedeni çıkarılarak, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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