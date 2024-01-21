Hakkari'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

Şemdinli'de kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Bölgede köy ve mezralara ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Alan köyüne ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

İş makineleri ile dağlık alanda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu köye ulaşımı sağladı.

Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.