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Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu

Ajans Haberleri
  • 25.11.2024 17:16
  • Giriş: 25.11.2024 17:16
  • Güncelleme: 25.11.2024 17:16
Kaynak: AA
Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.

Kentte geceden beri etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Karla birlikte yüksek kesimler, beyaza büründü.

Durankaya beldesine gitmeye çalışan bazı araçlar ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, karla kaplanan Şivekür Tepesi mevkisinde ilerleyemedi.

Araçlarına zincir takarak jandarma ekiplerinin desteğiyle geri dönen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, başka güzergahtan beldeye gitti.

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