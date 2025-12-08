Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yollar kapanırken su birikintileri ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik’e bağlı bazı köy ve mezralarda kar kalınlığının artmasıyla yollar ulaşıma kapandı.

Yoğun yağışın ardından 13 köy ve 30 mezra yolunun kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle çalışmalarına başladı.

Tipi ve buzlanma nedeniyle zaman zaman güçlük yaşayan ekipler, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yüksekova’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise yer yer karla karışık yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de yayalar da güçlük çekti. Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken kar ve su birikintilerini küreklerle temizledi.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada kent sakinlerine, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.