Hakkari'de karda bitkin düşen leyleğe vatandaş sahip çıktı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karda bitkin bulunan leyleğe bir vatandaş sahip çıktı.

Büyükçiftlik beldesindeki Kerem Zeydan Mahallesi'nde kar ve soğuk havadan etkilenen leylek, elektrik direğindeki yuvasından düştü.

Mahalle sakini Burhan Yalçın, uçamayan leyleği alarak evine getirdi.

Sobalı odada ısınmasını sağladığı leyleğe su ve yiyecek veren Yalçın, kısa sürede hayvanın iyileşmesini sağladı.

Bir süre evde baktığı leyleğin uçabildiğini gören Yalçın, kar yağışının durmasıyla hayvanı yeniden doğaya bıraktı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yalçın, "Akşamdan beri kar ve tipi etkili oluyor. Leyleği donmak üzereyken bulduk. Üşümüş görünüyordu." dedi.