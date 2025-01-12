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HAKKARİ 'de kayak sezonu halaylarla açıldı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 18:21
  • Giriş: 12.01.2025 18:21
  • Güncelleme: 12.01.2025 18:21
Kaynak: DHA
HAKKARİ 'de kayak sezonu halaylarla açıldı

HAKKARİ'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon halaylarla açıldı. Vali Ali Çelik, açılışta vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı.

Kar kalınlığının 65 santimetreye ulaştığı merkezde kayakseverler, kayak yapmaya gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile kol kola girip halay çekti. Kayakserler snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla kaydı.

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