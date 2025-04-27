Hakkari'de kayalıkta mahsur kalan genç, ekiplerce kurtarıldı
Kaynak: AA
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de pancar toplamak için gittiği dağlık alandaki kayalıkta mahsur kalan genç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Merkeze bağlı Taşbaşı köyü yakınında pancar toplamak için dağlık alana giden 17 yaşındaki G.Ç, ot topladığı sırada dengesini kaybederek aşağı kaydı.
Sarp kayaların bulunduğu yerde mahsur kalan G.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, yaptıkları tırmanışla G.Ç'nin bulunduğu noktaya ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda G.Ç'yi ip yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.
Ayağından sakatlanan G.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.