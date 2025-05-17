Hakkari'de kaybolan çocuğu arama çalışmaları 8'inci gününde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları 8. gününde de devam etti.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıç ekibi ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi.

Ankara’dan bölgeye sevk edilen JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi de Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda dalışlar yapıyor.

Arama çalışmaları bölgedeki ekiplerin katılımıyla sürüyor.