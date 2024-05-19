Hakkari'de kaybolan çocuk arazide uyurken bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan çocuk jandarma ekiplerince arazide uyurken bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Karlı köyünde 4 yaşındaki Seyfettin Düzen'in kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron, iz takip ve arama kurtarma köpeği ile arazide çalışma başlattı.

Jandarma komando ve Jandarma Arama Kurtarma personeli de ekiplere destek verdi.

Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzakta arazide uyurken bulunan Düzen, ailesine teslim edildi.