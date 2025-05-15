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Hakkari'de kayıp çocuktan 6 gündür haber alınamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 15.05.2025 12:41
  • Giriş: 15.05.2025 12:41
  • Güncelleme: 15.05.2025 12:46
Kaynak: İHA
Hakkari'de kayıp çocuktan 6 gündür haber alınamıyor
Fotoğraf: İHA

Hakkari'de Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Kom için arama çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Kom, Avaşin Deresi’nde 10 Mayıs'ta öğle saatlerinde akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına Ankara’dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de katıldı. Arama faaliyetlerine Kom’un yakınları da katıldı.

Ekipler, derenin çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının genişletilerek sürdürdüğünü belirtirken, henüz İbrahim Kom’a ulaşılamadığı öğrenildi.

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