Hakkari'de kayıp çocuktan 6 gündür haber alınamıyor

Hakkari'de Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Kom için arama çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Kom, Avaşin Deresi’nde 10 Mayıs'ta öğle saatlerinde akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına Ankara’dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de katıldı. Arama faaliyetlerine Kom’un yakınları da katıldı.

Ekipler, derenin çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının genişletilerek sürdürdüğünü belirtirken, henüz İbrahim Kom’a ulaşılamadığı öğrenildi.