Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, Karşıyaka, Dağgöl ve Sümbül mahallelerinin çevresi, dağlık alanlar, evlerin bahçeleri, atıl alanlar, Katramas Deresi ile Pirudan Köprüsü'nün etrafında dron destekli arama gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü noktalarda 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.