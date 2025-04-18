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Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 18.04.2025 10:33
  • Giriş: 18.04.2025 10:33
  • Güncelleme: 18.04.2025 10:33
Kaynak: AA
Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Katramas Deresi'nde yoğunlaştırıldı. Dalgıç ekipler, Pirudan Köprüsü mevkisinde suya girerek arama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

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