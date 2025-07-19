Hakkari'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Rojda, Van'da bulundu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 16 Temmuz'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş, Van'da akrabalarının evinde bulundu. Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen çanta bir odunlukta bulunmuştu.
Hakkari'de 16 Temmuz'da evden çıkmasının ardında kayıp olarak aranan Rojda Asmin Ediş (14) Van'da bulundu.
Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
KİŞİSEL EŞYALARI ODUNLUKTA BULUNDU
Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.
Dün hava kararıncaya kadar sürdürülen arama çalışmaları, bu sabah tekrar başladı. Jandarma, AFAD ve UMKE'den oluşan, hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği, 90 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda Rojda Asmin'e ait bir iz bulunamadı.
VAN'DA BULUNDU
yaklaşık 3 gündür süren arama çalışmalarının ardından Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Bir ihbar sonucu Rojda Asmin'e ulaşılırken, ailesi haberi sevinçle karşıladı. Rojda Asmin Ediş, ekipler tarafından teslim alındı.