Hakkari'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Rojda, Van'da bulundu

Hakkari'de 16 Temmuz'da evden çıkmasının ardında kayıp olarak aranan Rojda Asmin Ediş (14) Van'da bulundu.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KİŞİSEL EŞYALARI ODUNLUKTA BULUNDU

Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.

Dün hava kararıncaya kadar sürdürülen arama çalışmaları, bu sabah tekrar başladı. Jandarma, AFAD ve UMKE'den oluşan, hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği, 90 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda Rojda Asmin'e ait bir iz bulunamadı.

VAN'DA BULUNDU

yaklaşık 3 gündür süren arama çalışmalarının ardından Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Bir ihbar sonucu Rojda Asmin'e ulaşılırken, ailesi haberi sevinçle karşıladı. Rojda Asmin Ediş, ekipler tarafından teslim alındı.