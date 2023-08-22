Hakkari'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Adalet Safalı (48) ile akrabası Sosin Akçelik (55) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Hakkari kara yolunun 17’nci kilometresindeki Keremağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari'den Yüksekova'ya gelen Avukat Erdal Safalı'nın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Safalı'nın yanındaki kuzeni Adalet Safalı ile akrabası Sosin Akçelik hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erdal Safalı ile ölen Akçelik’in oğlu Cihan Akçelik, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen kişinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.